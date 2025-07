Scontro frontale sulla strada per il mare muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni Anche un 16enne in fin di vita

È disastroso il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di domenica 13 luglio ad Arzachena, in Gallura. Due ragazzi di 17 e 18 anni di origine marocchina sono morti, grave l'amico 16enne che viaggiava con loro a bordo di una Ford Fiesta. È stato trasportato in elisoccorso. 🔗 Leggi su Today.it

Grave incidente stradale in Sardegna.Due ragazzi di 18 anni hanno perso la vita in un drammatico scontro frontale lungo la statale 125, nel comune di Arzachena. Entrambi di origine marocchina viaggiavano con un 16enne,ora ricoverato in fin di vita a Sassar Vai su X

Arzachena, scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, in fin di vita un 16enne - I tra viaggiavano sua una utilitaria che si è scontrata con un suv con due donne a bordo, anche loro ricoverate in codice rosso, ma meno gravi. Si legge su quotidiano.net

