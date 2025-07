Schianto mortale a Sovazza | la vittima è Matteo Boselli

Si chiama Matteo Boselli, 52 anni, l'uomo che ieri pomeriggio, sabato 12 luglio, ha perso la vita in un incidente stradale a Sovazza, frazione di Armeno. L'uomo, di Montano Lucino, in provincia di Como, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone sulla strada Provinciale 39. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

