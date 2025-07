LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | Adamo seguono de Wolf e Benistant

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.50 PROBLEMI per Simon Langenfelder, crolla in dodicesima posizione. 26.20 Benistant attacca Adamo, ma il siciliano resiste all’interno. 27.15 Sfida tra Adamo, Benistant e de Wolf per la vittoria. 28.20 Lata scende in sesta posizione, De Wolf sale in quarta piazza. 29.10 Lata in quarta posizione, Benistant secondo e de Wolf sesto. Langenfelder nono. 29.40 ADAMO IN TESTA ALLA GARA. Parte gara-1! 12.13 Presente anche Valerio Lata nel GP. 12.09 Langenfelder dopo la qualifica, vuole consolidare la testa del mondiale. 12.05 de Wolf è il candidato numero per la vittoria, dopo aver recuperato forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

