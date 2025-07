Serenate al contrario | tornano i mercoledì al centro storico

Tempo di lettura: 2 minuti Torna a risuonare il Centro storico di Avellino con un progetto intimo e coraggioso, da ascoltare, condivide ma anche da saltare: Serenate al Contrario, uno spin-off di Cuore di Avellino, che per tre mercoledì d’estate – 16, 23 e 30 luglio – rovescia la liturgia della festa e riscrive il rapporto tra chi crea e chi attraversa. Nessun palco. Nessuna distanza. Solo balconi illuminati dai visual di Vj Klein, musicisti affacciati e persone raccolte sotto, a condividere un ascolto diverso, urbano, caldo. Una serenata al contrario, appunto: gli artisti sono sopra, le emozioni si raccolgono giù, tra i sampietrini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Serenate al contrario”: tornano i mercoledì al centro storico

Avellino, la musica scende in strada: tornano le “Serenate al Contrario” - Tre mercoledì sera per accendere l'estate: la musica si affaccia dai balconi illuminati, tutti noi in strada a prenderci le nostre strade e i nostri ricordi.

