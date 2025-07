Incendio nei pressi di Pontenure vigili del fuoco partiti anche da Parma

Un vasto incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica 13 luglio vicino a Pontenure, in un'azienda lungo strada Ponteriglio che si occupa di prodotti plastici e smaltimento rifiuti. Le cause del rogo sono ancora da accertare con precisione. A dare l'allarme intorno alle 2 è stata una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

