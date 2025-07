LIVE Italia-Australia 5-8 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | azzurre distanti a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’37” Rigore Australia 7’34” GOOOOOOOOOOOOOOL BETTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! La conclusione dalla distanza micidiale dell’azzurra 0’01” GOOOOOOOOOOOOL RANALLIIIIIIIIIIIIIIIIII! L’azzurra proprio in chiusura trova un angolo impossibile! Una boccata d’ossigeno proprio prima dell’intervallo lungo. 5-8 2’06” Non c’è scampo per l’Italia. Stavolta l’Australia subisce in superioritĂ numerica e a punire Condorelli è Ballesty dalla sinistra 2’38” Le azzurre sprecano la superioritĂ 3’11” Ancora la palombella, stavolta dal centro, di Williams. Altra rete in paritĂ numerica subita dalle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 5-8, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: azzurre distanti a metĂ gara

Reddito reale delle famiglie in calo a fine 2024: Italia fanalino di coda nell’Ocse, peggio solo l’Australia - Famiglie italiane in affanno anche nel quarto trimestre 2024. Mentre il reddito reale pro capite nei Paesi Ocse saliva in media dello 0,5%, i nuclei della Penisola l’hanno visto scendere dello 0,6% a causa di inflazione, diminuzione del reddito netto da proprietà e aumento dei contributi sociali.

Il Giro d’Italia oggi arriva a Napoli ma un domani potrebbe partire dall’Arabia o dall’Australia - Oggi la tappa più lunga del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli di 227 km all’ombra del Vesuvio e nel giorno della scelta del golfo partenopeo come sede della prossima Coppa America.

Curling, l’Australia conquista il bronzo ai Mondiali di doppio misto. Attesa per Italia-Scozia - L’Australia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di curling doppio misto dopo essersi imposta nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada).

