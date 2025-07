Alessia Merz | Durante un provino ho rischiato grosso ho urlato come una matta È un episodio che mi ha segnata

Alessia Merz ha confidato un episodio spiacevole vissuto nel corso della sua carriera. L'ex ragazza di Non è la Rai, poi, ha ricordato la sua esperienza nel programma di Gianni Boncompagni e ha svelato cosa le piacerebbe fare oggi in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

