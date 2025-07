Quarant' anni di Live Aid il concerto che Freddy Mercury ha reso leggenda

Oggi sono passati quarant’anni dal Live Aid, quando il 13 luglio 1985, alle ore 18 e 41, i Queen salirono sul palco dello stadio di Wembley per dare vita a un evento storico. Prima di quel momento Freddie Mercury era semplicemente uscito di casa insieme al suo compagno Jim Hutton (Freddie lo chiamava “mio marito”), che quel giorno lo avrebbe visto esibirsi dal vivo per la prima volta. Erano in auto e si stavano dirigendo verso il piĂą grande concerto della storia come se niente fosse, forse perchĂ© nessuno lo sapeva ancora, nemmeno Freddie (ci andava controvoglia), probabilmente solo Brian May che lo aveva convinto con una frase semplice: “se non lo facciamo ce ne pentiremo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quarant'anni di Live Aid, il concerto che Freddy Mercury ha reso leggenda

L'esibizione di Mercury & soci fu merito di una lunga opera di convincimento del promoter Harvey Goldsmith, così ha raccontato lui stesso a 'Mojo'.

I Queen rischiarono di non esibirsi al Live Aid - L'esibizione di Mercury & soci fu merito di una lunga opera di convincimento del promoter Harvey Goldsmith, così ha raccontato lui stesso a 'Mojo'. Riporta rollingstone.it