Pronostico Cruzeiro-Gremio | nuovo aggancio in vetta

Cruzeiro-Gremio è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Flamengo è tornato e ha fatto quello che doveva fare, vincere. Anche se con difficoltĂ . Adesso tocca al Cruzeiro rispondere andando a riprendere in vetta i rossoneri che sì, hanno tre punti in piĂą dopo la vittoria (pronosticata da Ilveggente ) di sabato sera e anche una partita in meno. Quindi l’obiettivo, per quella che oggi si può definire l’ex squadra capolista, è quello di ritornare a galla e non mollare la presa sin da subito. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

