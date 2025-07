Riccardo Boni morto in una buca nella sabbia a Montalto di Castro il padre indagato per omicidio colposo

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto in una buca nella spiaggia di Montalto di Castro, è iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia.

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia. Il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - Era un semplice gioco, come spesso capita sulla sabbia, ma per Riccardo Boni, 17 anni, è finito in un dramma che ha scosso l’intera comunità .

Riccardo Boni morto soffocato dalla sabbia nella buca, il papà : «Perché non ha gridato? Ero a due metri, non ho sentito nulla» Vai su Facebook

Morto in una buca a 17 anni, il padre: «Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla» Vai su X

