Pamplona migliaia di persone alla corsa dei tori | almeno 6 portate in ospedale

Domenica sei persone sono state portate in ospedale – tre con ferite da taglio – dopo la penultima corsa dei tori fatta in occasione della festa di San FermĂ­n a Pamplona, nel nord della Spagna. Il tradizionale evento si svolge dal 6 al 14 luglio. Migliaia di persone hanno partecipato all’encierro di 850 metri. I tori, provenienti dall’allevamento La Palmosilla, hanno percorso il tragitto in due minuti e 25 secondi fino ad arrivare alla plaza de toros. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamplona, migliaia di persone alla corsa dei tori: almeno 6 portate in ospedale

