Cina | forum sull’economia digitale SCO evidenzia nuovi orizzonti di cooperazione

Il Forum sull’economia digitale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) 2025 si e’ tenuto venerdi’ nella municipalita’ di Tianjin, nel nord della Cina, mettendo in evidenza nuovi orizzonti di cooperazione tra gli Stati membri della SCO. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635817463581742025-07-13cina-forum-sull-economia-digitale-sco-evidenzia-nuovi-orizzonti-di-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: forum sull’economia digitale SCO evidenzia nuovi orizzonti di cooperazione

Cina: forum principale della 2025 World Brand Moganshan Conference a Deqing - Questa foto scattata il 10 maggio 2025 mostra una scena del forum principale della 2025 World Brand Moganshan Conference, tenutasi nella contea di Deqing, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang.

Cina: previsto forum SCO su economia digitale con focus su cooperazione - Lo Shanghai Cooperation Organization (SCO) Digital Economy Forum 2025 si terra’ nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin dal 10 all’11 luglio, hanno annunciato ieri gli organizzatori.

Cina: Xi partecipa a cerimonia apertura quarta riunione ministeriale China-CELAC Forum - Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura della quarta riunione ministeriale del China-CELAC (Comunita’ degli Stati latinoamericani e caraibici) Forum e pronuncia un discorso programmatico presso il Centro nazionale congressi della Cina a Pechino, capitale della Cina, oggi 13 maggio 2025.

