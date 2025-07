Castel San Giorgio D’Eramo visita la vasca Valesana | verso nuovo finanziamento da 18 milioni per rete irrigua

Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, ha fatto visita alla vasca Valesana di Castel San Giorgio, struttura di ingegneria idraulica realizzata con fondi ministeriali. L’infrastruttura, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Lanzara, è stata al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castel - giorgio - eramo - visita

Castel San Giorgio: nasce uno sportello digitale per facilitare la vita e le pratiche agli utenti - Grazie alla Regione Campania, all' assessore alle Politiche Educative e Servizi Digitali Antonia Salvati e all'intero ufficio al ramo diretto dal funzionario Rocco Cataldo, al Comune di Castel San Giorgio è operativo un “Punto Digitale Facile”,uno sportello di facilitazione digitale per tutti i.

Inaugurata la nuova vasca Valesana: giornata storica per Castel San Giorgio - Inaugurata ieri mattina la nuova Vasca Valesana, opera di ingegneria idraulica ed annessa area naturalistica intitolata al compianto professor Francesco Di Pace.

Sagre e feste di piazza: a Castel San Giorgio una giornata formativa per operatori e associazioni - Una giornata di formazione dedicata a chi organizza sagre, feste popolari e piccoli eventi di piazza.

La giovane sarebbe stata toccata nelle parti intime e avrebbe reagito con veemenza, divincolandosi prontamente e riuscendo a sottrarsi all’aggressore grazie anche alle sue urla #genzanodiroma #castellinotizie Vai su Facebook

Il sottosegretario D’Eramo visita la vasca Valesana: verso nuovo finanziamento da 18 milioni per rete irrigua; Castel San Giorgio il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in visita alla vasca Valesana; Castel San Giorgio, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo in visita alla vasca Valesana.