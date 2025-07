Juventus | Nuovi Talenti dal Brasile? Tra André e il Dubbio Fallimenti Passati

Juventus: Nuovi Talenti dal Brasile? Tra AndrĂ© e i Dubbi Sui Fallimenti Passati. La Juventus sta guardando ancora una volta al Brasile per rinforzare la propria rosa, ma in casa bianconera è d’obbligo usare una cautela estrema. La storia recente ci insegna che troppi calciatori brasiliani arrivati a Torino con grandi aspettative si sono rivelati dei veri e propri fallimenti tecnici e tattici. Douglas Luiz è solo l’ultimo nome in una lista lunga e, ahimè, deludente. Il Peso dei Flop Brasiliani: Da Douglas Luiz Ai Precedenti. Il caso di Douglas Luiz, arrivato con un investimento di circa 50 milioni di euro e ripartito dopo una stagione senza gol nĂ© assist significativi, è emblematico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juventus: Nuovi Talenti dal Brasile? Tra AndrĂ© e il Dubbio Fallimenti Passati

