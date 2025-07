Su che canale vedere Sinner-Alcaraz in tv oggi senza pagare Wimbledon 2025 | orario d’inizio della finale

Ancora poche ore di attesa prima della finale dei sogni tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025, in programma sul Centre Court dell’All England Club alle ore 17.00 italiane (le 16.00 locali). I due giocatori più forti al mondo sono pronti a vivere un nuovo capitolo della loro rivalità , dopo il memorabile ultimo atto del Roland Garros vinto dallo spagnolo in 5 ore e 29 minuti. L’azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha già ottenuto il suo miglior risultato di sempre ai Championships e punta al quarto titolo Slam della carriera (sarebbe il primo lontano dal cemento), mentre il murciano è ad un passo da una clamorosa tripletta a Londra (dopo aver vinto le ultime due edizioni) e ambisce al sesto trionfo complessivo in un Major. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere Sinner-Alcaraz in tv oggi senza pagare, Wimbledon 2025: orario d’inizio della finale

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Finale Wimbledon, a che ora e dove vedere Sinner-Alcaraz - Jannik Sinner insegue il suo primo titolo Slam sull'erba, Carlos Alcaraz vuole confermarsi "bestia nera" del numero uno: tutto il mondo con gli occhi puntati su Wimbledon, ecco a che ora avrà inizio l ... Lo riporta msn.com

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon 2025 in chiaro: dove vederla in diretta tv. Mossa a sorpresa di Sky - La finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta in chiaro oggi 13 luglio 2025: ecco tutti i dettagli, orario e commentatori. Riporta libero.it