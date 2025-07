Calciomercato Inter quale sarà il destino del centravanti nerazzurro? Ecco le ultime sulle trattative in uscita da Milano

Calciomercato Inter, tutti gli aggiornamenti sul colpo in uscita dal reparto offensivo nerazzurro: ecco le ultime novitĂ filtrate da Appiano Gentile. Sebastiano Esposito si trova di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera. L’attaccante classe 2002, di proprietĂ dei nerazzurri, non rientra nei piani tecnici della prima squadra nerazzurra per la stagione 202526, nonostante una stagione positiva in prestito all’ Empoli. In Toscana, infatti, Esposito ha messo a segno 10 reti in 37 presenze, mostrando segni di maturazione e maggiore continuitĂ rispetto alle esperienze precedenti. Ora, come riportato da Tuttosport, il giocatore è chiamato a decidere il proprio futuro entro domenica 20 luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, quale sarĂ il destino del centravanti nerazzurro? Ecco le ultime sulle trattative in uscita da Milano

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurro - ecco - uscita

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Inzaghi Inter, l’allenatore nerazzurro è nella storia: seconda finale di Champions in 3 anni - di Redazione Inzaghi Inter, seconda finale in tre anni per il tecnico dell’Inter: a Monaco troverà una tra Arsenal e Psg impegnate stasera.

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

4 operazioni in uscita per l'Inter: ecco gli aggiornamenti Vai su Facebook

Le necessitĂ dell'Inter in uscita Ecco le ultime novitĂ sui nerazzurri ? Vai su X

Inter, ecco il bomber: arriva senza l’addio di Taremi, che colpo; Un tifoso Inter scrive a : Non sono pentito di essere uscito prima: ecco perché; L'Inter a Londra per Fabregas: ecco chi è il tecnico manager che si ispira a Guardiola.

Inter, prima le cessioni: da Asllani a Buchanan, ecco da dove arriva il tesoretto per Leoni - La finale di Champions League raggiunta per la seconda volta nelle ultime tre stagioni e gli ottavi al Mondiale per Club hanno portato entrate importanti per le casse dell'Inter, ma la situazione in c ... msn.com scrive

Inter, Taremi in uscita: individuato il sostituto - L'Inter vuole cambiare pelle in attacco con Taremi pronto a salutare i nerazzurri. Scrive interdipendenza.net