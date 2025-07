Quando, pochi giorni fa, Donald Trump ha inviato decine di lettere a svariati governi stranieri per informarli dell’entrata in vigore di nuovi dazi a partire da agosto – a meno del raggiungimento di accordi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti – la maggior parte dei destinatari delle missive è caduta nel panico. Alcuni, come il Brasile, hanno minacciato di rispondere in maniera reciproca. Poi troviamo Min Aung Hlaing, a capo dell’esercito che ha preso il potere in Myanmar nel 2021, che sta sostanzialmente spacciando il comunicato statunitense appena ricevuto come un riconoscimento pubblico della propria giunta da parte di Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cosa c’è dietro il contatto tra la giunta militare del Myanmar e Trump? Le terre rare