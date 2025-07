Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno con Saturno retrogrado | Toro non è il momento di strafare Pesci il cielo ti mette in difficoltà

La settimana si apre con un cielo che invita all’introspezione. Il Sole prosegue il suo cammino nel segno del Cancro, incoraggiando riflessioni profonde e un ritorno ai valori essenziali. Nel frattempo, Saturno il 13 ingrana la retromarcia, segnando l’inizio di un periodo in cui non si tratta tanto di agire, quanto di rivedere, correggere e riprogrammare. Il movimento della Luna, che attraversa Pesci, Ariete, Toro e infine Gemelli, ci accompagna in un percorso interiore fatto di emozione, impulso, concretezza e leggerezza. Una settimana che non chiede velocitĂ , ma scelte consapevoli. Con lo sguardo puntato avanti, e il cuore radicato nel presente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno con Saturno retrogrado: “Toro, non è il momento di strafare. Pesci, il cielo ti mette in difficoltà ”

In questa notizia si parla di: segno - settimana - saturno - toro

Settimana astrologica: equilibrio tra opportunitĂ e sfide economiche per ogni segno zodiacale - La settimana dal 19 al 25 maggio si prospetta ricca di opportunitĂ per molti segni zodiacali, evidenziando tanto le energie da sfruttare quanto le sfide da affrontare.

Oroscopo settimana 5-11 maggio: opportunità e sfide in amore e lavoro per ogni segno - La settimana dal 5 all’11 maggio si apre con sfumature diverse per ogni segno zodiacale, offrendo dinamiche contrastanti sotto il profilo sentimentale e lavorativo.

Oroscopo della prossima settimana: le previsioni segno per segno dal 29 Aprile al 5 Maggio 2025 - La prossima settimana si apre con influssi astrali intensi, grazie all’ingresso di Mercurio in Ariete e una Luna crescente che favorisce l’azione e il chiarimento nei rapporti.

OROSCOPO dal 16 al 22 GIUGNO Segno fortunato: TORO Questa settimana il Sole, il 21 giugno, entra in Cancro, mentre mercoledì 18 Marte entra in Vergine, con un bel respiro di sollievo da parte dei nati del Leone e, per contro, dell’Acquario. Per la Vergi Vai su Facebook

L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025: Ariete e Leone espansivi; OROSCOPO DELLA SETTIMANA; Oroscopo della Settimana: dal 19 al 25 maggio 2025.

Oroscopo del fine settimana: Acquario emozioni a gogò, sorprese per il Cancro, Capricorno dubbioso. Toro? Errori imperdonabili in vista - L'oroscopo del weekend di sabato 12 e domenica 13 giugno 2025. Riporta msn.com

L'oroscopo di domenica 13 luglio: cambio di strategia per l'Ariete, distrazioni in arrivo per il Toro. Vergine, tieni lo stress lontano - Ecco le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali secondo l'oroscopo di domenica 13 luglio firmato da Luca Nicolaj. Si legge su msn.com