Cina | preservazione dell’arte dell’intaglio delle pietre da inchiostro Tuoji nello Shandong

Le pietre Tuoji, scolpite dall'acqua marina nel corso di decine di milioni di anni, celano intricati motivi minerali dorati e trame ondulate, che le rendono materiali ideali per l'intaglio delle pietre da inchiostro. Cliccate per scoprire la storia di un erede dell'arte dell'intaglio delle pietre da inchiostro Tuoji e la bellezza di questo artigianato tradizionale.

