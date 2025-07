Lavori di riqualificazione | come cambia la viabilità nel centro storico

Cambia la viabilitĂ nel centro di Bondeno: il cantiere di riqualificazione dell'area antistante al Duomo sta avanzando e, terminati i lavori sui marciapiedi perimetrali, le opere stanno per spostarsi al centro dell'area per la realizzazione della nuova pavimentazione in pavĂ© e per la posa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: centro - lavori - riqualificazione - cambia

Frazioni al Centro fa tappa a Marcignana: ecco i lavori in programma - Empoli, 14 maggio 2025 -Â Frazioni al Centro continua il suo percorso incontrando i cittadini di Empoli.

Biancavilla, lavori in corso nell'ex macello comunale: sarà centro di aggregazione giovanile - L’ex macello comunale di Biancavilla sarà presto restituito alla fruizione della comunità di Biancavilla.

Montefredane, l'inaugurazione dei lavori al serbatoio "Montefredane Centro" - L’Amministrazione Comunale di Montefredane rende noto che sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio “Montefredane Centro”, sito in via Cialdini.

Tra settembre e ottobre prenderanno il via i lavori di riqualificazione di alcune parti del centro storico del paese. Vai su Facebook

Bondeno, da mercoledì 16 luglio cambia la viabilità nel centro cittadino; Via alla riqualificazione di San Donato: come cambia la viabilità al Centro Storico; Milano | Centro Storico – Piazza Cordusio cambia volto: al via la riqualificazione urbana.

Il Centro per l’impiego cambia look - MSN - Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del Centro per l’Impiego per consolidare i servizi offerti dalla sede di piazza Garibaldi a Correggio. Lo riporta msn.com

Il Centro per l’impiego cambia look - Il Resto del Carlino - Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del Centro per l’Impiego per consolidare i servizi offerti dalla sede di piazza Garibaldi a Correggio. Come scrive ilrestodelcarlino.it