Lanazione.it - Il centrodestra in Toscana, Tomasi e l’investitura, “Spero il prima possibile”

Pistoia, 17 novembre 2024 – L’ufficialità ancora non c’è (“arrivi il.”), ma la rottura degli indugi dopo il ’patto del Chianti’ ormai è evidente. Alessandro, ospite della trasmissione Il segno dei tempi su 50 Canale, ha parlato già da candidato in pectore della coalizione diin vista delle prossime elezioni regionali in. Noncurante di eventuali ribaltoni in extremis che gli incastri del puzzle politico nazionale potrebbero generare. “Ad oggi, per noi, lerie non si fanno – mette in chiaro il sindaco di Pistoia, rispondendo da candidato, alternando dribbling e stoccate in base alle necessità, alle domande del conduttore Francesco Ippolito, di Valentina Conte, responsabile della redazione di Pistoia de La Nazione e de Giorgio Bernardini del Corriere Fiorentino –.