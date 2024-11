Ilrestodelcarlino.it - I Laghetti di Castenaso ancora sott’acqua. “Ci hanno abbandonato”

(Bologna), 17 novembre 2024 – Altalene che dondolano su uno specchio di acqua, panche che sembrano palafitte sul limo, e un silenzio assordante che spazza via il ricordo di famiglie che si trovano per un pranzo in campagna. L’atmosfera aidi, in via Fiumana Destra, a un mese dall’alluvione di ottobre, è cupa. Alluvione a Bologna, il sottopasso allagato ha salvato il Maggiore: ecco come “Siamo stati abbandonati - dice Patrizia che, assieme al compagno, da diciassette anni gestisce la trattoria nei pressi dell’Idice. Lì dove una volta c’erano quattroe il locale ora è tutta acqua. Non ci sono più gli spazi per grigliare, i giochi per bambini, l’area parcheggio e diciamocelo, non c’è più neanche la trattoria - prosegue la titolare -. Siamo alla quarta alluvione, ma di soldi per far ripartire l’attività non ne abbiamo più.