Gaeta.it - Faida di camorra a Ponticelli: escalation di violenza si trasferisce nel carcere di Terni

Facebook WhatsAppTwitter La tensione tra i clan di, che da anni si fronteggiano in una guerra di potere e controllo, ha recentemente subito un ulteriore innalzamento. Alcuni tra i principali esponenti coinvolti sono stati trasferiti neldi, dove si sono verificati episodi diche lasciano trasparire un clima di inquietudine crescente. In questa situazione, Francesco Audino, noto come “o cinese”, e Salvatore De Martino, proveniente dalla famiglia De Martino, sono al centro di una spirale di aggressioni e rappresaglie che evidenziano i legami tra criminalità e detenuti.Il contesto dellacarcerariaNel mese di luglio, si è verificata un’aggressione inche ha visto coinvolto Salvatore De Martino, facendo riemergere antiche rivalità tra i gruppi di