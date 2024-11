Gaeta.it - Confindustria propone un piano per affrontare la carenza di abitazioni e occupazione in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Il mercato immobiliareno sta affrontando una crescente difficoltà, con effetti negativi sulla mobilità lavorativa e sull’nel paese.ha lanciato unambizioso volto a garantireaccessibili per i lavoratori, un passo fondamentale per superare la cosiddetta “trappola della mobilità”, che ostacola lo sviluppo economico. L’analisi mette in luce come il disallineamento tra i costi degli immobili e i salari medi contribuisca a mantenere alta la dise a frenare l’apporto di nuovi lavoratori nel mercato.diper l’abitare sostenibileha elaborato unintitolato “Progetto per l’abitare sostenibile dei lavoratori.” Questoè una priorità per il presidente Emanuele Orsini, che ha avviato l’iniziativa sin dall’inizio del suo mandato.