Calciomercato.it - Condizioni Dia, tifosi in ansia: arriva il comunicato UFFICIALE

Alta tensione in casa Lazio per la situazione legata all’attaccante senegalese:no novità ufficialiCome spesso accade la sosta per le Nazionali causa non poche apprensioni per i club, di Serie A e non solo. Mentre la Juventus ha perso Juan Cabal per infortunio, con il colombiano che salterà sostanzialmente tutta la stagione, anche in casa Lazio sono emersi notevoli problemi.Lazio, ledi Dia (LaPresse) – calciomercato.itIn particolare grande è l’apprensione in casa biancoceleste per quanto riguarda la situazione legata a Boulaye Dia. L’attaccante è stato convocato dal Senegal, impegnato nelle ultime gare valide per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, che si giocherà in Marocco tra il dicembre 2025 e gennaio 2026. I ‘Leoni della Teranga’ avevano già raggiunto la qualificazione dopo le prime quattro gare, ma il ct Thiaw ha deciso di convocare comunque i componenti più importanti della rosa.