Atp Finals, Fritz parla prima della finale: "A Torino mi sento vicino al livello di Sinner. Ecco perché è diverso rispetto agli Us Open"

ComeUs, anche alle Atpsarà Taylora sfidare Jannikper il titolo. Se a New York era stata una partita a senso unico (6-3, 6-4, 7-5), l’americano è convinto che apotrà accadere qualcosa di. La sua convinzione arriva proprio dal match già giocato alla Inalpi Arena e vinto ancora di(6-4, 6-4). Un match in cuiha percepito di sentirsi “più” al numero 1 al mondo, nonostante poi abbia perso in due set. “Penso che le condizioni siano molto diverse quiUs”, ha spiegato il futuro numero 4 al mondo in conferenza stampa. Nel match giocato nella fase a gruppi “ho avuto le mie occasioni. Lui ha avuto lo stesso numero di occasioni ma ha sfruttato le sue”.Insomma, l’ultimo precedente traè stato un match che si è deciso su pochi scambi, come ha sottolineato anche lo stesso altoatesino.