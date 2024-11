Ilveggente.it - Zverev-Fritz, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

è un match valido per le semifinali delle Atp2024:, statistiche, notizie,tv e.Tre vittorie su tre, senza lasciare per strada neppure un set. È stato un Alexanderd’acciaio quello che abbiamo visto all’opera finora alle Atptorinesi: nessuno è stato in grado di scalfirlo, nemmeno quel Carlos Alcaraz che ieri doveva assolutamente vincere per scongiurare l’eliminazione. Ed invece il tedesco si è imposto anche su di lui, liquidandolo dopo due parziali (7-6 6-4) e confermando il primo posto nel girone., Atptv,– Il Veggente (Ansa)Il nativo di Amburgo, come aveva dimostrato nelle settimane precedenti, è in grande spolvero: contro l’iberico ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva (non perde da fine ottobre, quando dovette arrendersi all’azzurro Musetti) ed una di queste ha portato in dote anche l’ultimo Masters 1000 della stagione, Parigi-Bercy, vinto in finale contro il francese Humbert.