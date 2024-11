Secoloditalia.it - Utero in affitto, Mattarella firma la legge sul reato universale. E la sinistra invoca l’aiuto delle toghe

Leggi su Secoloditalia.it

Il presidente della Repubblica Sergioha promulgato lasulla maternità surrogata, che rende l’in”. La promulgazione, di cui hanno dato notizia oggi le agenzie di stampa, è avvenuta il 4 novembre, prima della partenza diper la Cina. Si tratta di una tempistica importante, perché sgombra il campo dalle interpretazioni maliziose e strumentali dei soliti retroscenisti su una presunta reticenza del Quirinale sul testo e sul fatto che le parole di ieri disulla sottoscrizione di leggi anche non pienamente condivise si riferissero pure a questo provvedimento.promulga lasull’incomeLa pubblicazione del ddl Varchi, approvato in via definitiva dal Senato il 16 ottobre, in Gazzetta ufficiale è attesa per lunedì.