Teletruria festeggia mezzo secolo: "Dai pionieri alla tecnologia super: rapporto speciale con gli aretini"

Era il 1974 quandoentrò per la prima volta nelle case degli. Una storia lunga 50 anni che abbiamo ripercorso insieme al direttore, Luigi Alberti, che lavora per la storica televisione da ben ventun’anni. "nacque nel 1974 grazie a quattro signori: Massimo Bartolozzi, Antonio Di Meco, Mario de Filippis e Gianfranco Duranti, la loro fu una scelta da visionari. Stabilmente partì nel marzo 1985 quando i quattro iniziarono a prendere persone per produrre il telegiornale che nei primi mesi veniva trasmesso tre giornisettimana, per 90 minuti. Non ci crederete, ma l’attesa era tanta. Trasmettevano via cavo, e in città c’erano tre punti dove glisi accalcavano per assistere al Tg che raccontava la loro Arezzo. Era rivoluzionario. Cambiarono anche i costumi e contribuì a deprovincializzare la nostra città".