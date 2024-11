Ilrestodelcarlino.it - Segnali e arredi urbani danneggiati. Identificati e denunciati i vandali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A tutta velocità abbattono i pali posti a protezione della rotatoria di fronte allo chalet Dune, nota come la rotatoria della lancetta, sul lungomare nord. Sono statii responsabili che hanno pensato bene di fare danni e scappare via, come se nulla fosse. Ora icon l’auto, che distruggono un po’ dappertutto in giro per la città pali dell’illuminazione, segnaletica stradale,e altro, hanno le ore contate. Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in città nella maggior parte dei casi, se non nella quasi totalità, saranno. "Quasi tutte le rotatorie e le strade più trafficate di Civitanova sono ormai videosorvegliate – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni –, come ci è stato anche richiesto dalla forze dell’ordine.