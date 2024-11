Ilrestodelcarlino.it - Sanità, infrastrutture e lavoro. Risposte e impegno dei candidati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Orgoglio Centese aveva posto alcune domande riguardanti il territorio centese ai duealla presidenza regionale. "De Pascale ha risposto, Ugolini no. Per lei, la candidata consigliera Valeria Balboni – spiegano da Orgoglio centese –. Avremmo preferito la risposta dalla candidata". In tema di trasporti De Pascale, parlando della Cispadana, afferma che "serve un aggiornamento degli obiettivi compatibile con i finanziamenti e gli strumenti messi a disposizione dal Governo". Cento deve "veder migliorato e meglio integrato il sistema di trasporto pubblico verso Bologna", cogliendo finanziamenti per creare anche nuove reti ferroviarie. Per Balboni "la Cispadana e il miglioramento della rete stradale e autostradale sono priorità". Capitolo. Balboni afferma che "difendere e potenziare l’ospedale di Cento è un, così come il sostegno del pronto soccorso".