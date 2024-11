Iltempo.it - Reunion Oasis, tra Noel e Liam è l'ora della rinascita

Gallagher. Amore e odio di due fratelli che hanno incendiato i palchi di mezzo mondo, sfasciato chitarre, fatto innamorare milioni di fan e mandato tutto all'aria sbattendo la porta. Ma la musica non si dissolve facilmente. Resta sotto la pelle e torna in superficie quando meno te l'aspetti. Come un fiume carsico. Come gli. L'orizzonteManchester operaia, uno scenario difficile che riesce a dar vita a una band capace di stravolgere il mondomusica con canzoni che raccontano le speranze e i sogni di cinque adolescenti in fuga dalla grigia realtà in cui vivevano. Poi la nascita del brit pop, la consacrazione come portavoceworking class e il fenomenoMania». Uno stile che dà un'impronta decisiva al pop degli anni Novanta. E non solo. Un gusto per la melodia retrò che strizza l'occhio agli anni d'oro dei Beatles e si intreccia con arrangiamenti moderni e graffianti.