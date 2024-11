Quotidiano.net - Perché i soldati nordcoreani combattono mascherati. L’ultimo trucco di Putin in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 novembre 2024 – Da indiscrezione a certezza, con ricorso storico annesso e, un tentativo di camuffamento maldestro. La Corea del Nord ha inviato fra i 3mila e i 10milain Russia per partecipare a quella che a Mosca chiamano ‘operazione militare speciale’, ossia la guerra in. Quello che ancora non era noto è che la Federazione Russa li ha ospitati per mesi sul suo territorio, addestrandoli a Ulan-Ude, la capitale della Buryatia, una regione al confine con la Mongolia, vicina a quello che viene chiamato l’Estremo Oriente russo e dove gli abitanti hanno tratti somatici inconfondibilmente asiatici. E affatto un particolare di poco conto. Secondo la giornalista buriata Alexandra Garmazhapova, migliaia dicoreani sono stati prima addestrati e poi mandati al fronte con il viso coperto da passamontagna, in modo tale da poter essere facilmente scambiati per una delle numerose minoranze che vivono in Russia, ma che, come sembianze, somigliano di più alle popolazioni asiatiche.