Sport.quotidiano.net - Pallanuoto: i ragazzi della Rari Nantes debuttano il 7 dicembre. De Akker oggi in vasca a Catania

La DeBologna aper trovare conferme. Dopo l’inizio difficile con tre ko di fila, la squadra di Mistrangelo viene da due belle vittorie con Ortigia e Florentia. Fischio d’inizio alle 17. Prima tappa il 7, invece, per laBologna, in vista del prossimo campionato di serie B maschile. Idi Antonio Viola continuano la preparazione in vistaprima giornata del campionato di serie B, dal 7. Manca ancora il calendario per il quale si dovrà attendere ancora qualche giornata, ma in casasi guarda con rinnovato ottimismo e la giusta consapevolezza di quella che è una stagione difficile, un campionato nuovo e avvincente che attende i giovaniboys. I bolognesi sono stati inseriti nel girone 2 con trasferte lunghe e impegnative. Gli avversari saranno infatti Aquatica Torino, Plebiscito Padova, Cus Geas Milano, Bengodi Verona, Mestrina Nuoto, Nuoto Club Monza, Onda Blu, BergamoVicenza, insomma una serie di trasferte sicuramente impegnative in tutto il Nord Italia per la neopromossa formazione bolognese.