Ilfoglio.it - Ma quanto è kitsch il trofeo del Mondiale per club!

Più stucchevolmente ricorrente di quelli che se ne vanno da X annunciandolo come un gesto che salverà la democrazia, riecco il finto entusiasmo dei giornalisti per le insulse partite di Nations League: prime pagine dedicate a match inutili, conferenze stampa in pompa magna, analisi, editorialesse, statistiche su quante vittorie servono per diventare teste di serie ai sorteggi per ildel 2028 più complicate dei calcoli sui set necessari ai tennisti delle Finals per qualificarsi in semifinale. La cosa peggiore, però, sono quelli che fanno la morale. Comprensibile, per carità, ma che palle. È toccato anche al nostro capitano, Harry Kane, che prima della passeggiata sul cadavere della Grecia se l’è presa con i compagni di Nazionale che hanno rifiutato la convocazione per infortuni più o meno credibili: “Se devo essere sincero, questa situazione non mi piace molto.