Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin unica favorita

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellospeciale di(Finlandia), valevole per la Coppa del Mondodi sci-25. Con l'inizio della stagione dello, si ripropone la solita domanda che accompagna il primo appuntamentodella Coppa del Mondo a, in Finlandia: chi può battere? Dopo l'esordio a Soelden, dove si è piazzata quinta nonostante fosse in testa dopo la prima manche, l'americana è pronta a riscattarsi e a puntare alla sua prima vittoria stagionale sullaBlack, una pista che conosce molto bene.ha già trionfato sette volte su questo pendio e ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate in Finlandia. Una performance che conferma il suo dominio, reso ancora più evidente dall'assenza di Petra Vlhova, sua storica rivale e sei volte vincitrice a