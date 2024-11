Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. Ma Fitto ormai è blindato. Decisivo l’ok del Colle

Leggi su Quotidiano.net

In politica tutto può accadere, ma è ragionevole che Raffaelesianel suo ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Riepiloghiamo. Per ratificare la nomina dei commissari servono i due terzi dei votanti che si raggiungono solo con un accordo più largo della ‘maggioranza Ursula’. I socialisti (e anche la segreteria del Pd) vogliono che avenga tolta la vicepresidenza perché fa parte dei Conservatori che non hanno contribuito alla rielezione della Von der Leyen. Ma poichéè sostenuto con estrema decisione dai Popolari, la sua conferma è decisiva per quella del vicepresidente francese e per quella dell’omologa spagnola. Il problema si apre perché i popolari spagnoli non vogliono la socialista Ribera per il suo pessimo comportamento come ministro per la Protezione civile durante l’alluvione di Valencia.