Oasport.it - Italia-Giappone 1-1: Jasmine Paolini non tradisce e liquida Uchijima in 2 set

Leggi su Oasport.it

pareggia i conti tranel quarto di finale di Billie Jean King Cup 2024. Superata Moyukain un’ora e 15 minuti con il punteggio di 6-3 6-4. Con il successo della numero 4 del mondo diventa automaticamente decisivo il doppio, che vedrà impegnata la toscana assieme a Sara Errani, presumibilmente (a meno di cambiamenti dell’ultima ora, comunque possibili) contro Eri Hozumi e Shuko Aoyama.Il primo game è subito complicato per, che sbaglia tanto e regala subito il break a. La toscana si riprende all’istante, con il dritto fa quel che vuole e con il rovescio si prende il controbreak a 15. Il livello di gioco disale in maniera nettissima, andando su altezze che lase semplicemente non può raggiungere. Sempre incisiva con entrambi i colpi, allunga ancora fin sul 4-2 e poi 5-2.