Inter-news.it - Inter ferma nel calciomercato invernale? La possibile strategia

Leggi su Inter-news.it

L’, al momento, non appare intenzionata a muoversi nella finestradi. Lache hanno in mente i nerazzurri sembra chiara.LA SITUAZIONE – L’ha predisposto, nell’ultima sessione estiva di, un piano finalizzato a consegnare al tecnico Simone Inzaghi una squadra completa in ogni reparto. In questo senso devono essere letti gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero, così come quelli onerosi di Josep Martinez in porta e Tomas Palacios nel ruolo di braccetto sinistro. L’obiettivo è stato realizzato, con Inzaghi che ha dato prova della sua volontà di attuare significative rotazioni tra campionato e Champions League in quest’annata., cosa fare nel? Un’ideaPASSATO INSEGNA – Se l’esperienza passata è una maestra di vita, allora guardare a quanto fatto dall’nella scorsa stagione può aiutare a prevedere ciò in cui sarà impegnata la dirigenza nerazzurra in inverno.