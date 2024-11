Ilnapolista.it - I Friedkin non mettono piede a Roma, hanno paura della contestazione

nonPerché Ranieri è andato a Londra per firmare il suo contratto con la? Perché inon ci.Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Andrea PuglieseMa perché Dan (e suo figlio Ryan, vicepresidente giallorosso)preferito accogliere Ranieri a Londra e non recarsi loro nella Capitale? È evidente come in questo momento inon desiderino in modo assoluto avvicinarsi a, anche per il timore di essere apertamente contestati. Dan e Ryan sono due che amano la popolarità e il consenso e la loro caduta a picco a livello di immagine degli ultimi mesi gli ha sempre fatto pensare che fosse meglio tenersi alla larga da. Era successo anche nel caso dell’esonero di Daniele De Rossi, quando i due texani arrivarono nella Capitale, firmarono l’addio ufficiale a DDR e fuggirono via, con il loro jet privato, senza neanche restare a vedere-Udinese che si sarebbe svolta 4 giorni dopo.