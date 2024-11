Anteprima24.it - Benevento-Avellino, la squadra favorita secondo i bookies

Tempo di lettura: 2 minutiForte delle sette vittorie consecutive in casa e della vetta della classifica, è ili principiali siti di scommesse lanel derby contro l’che andrà in scena domani pomeriggio (ore 17:30) al “Ciro Vigorito”.Il segno 1 è quotato 1.92 da Snai, 1,97 da Betway, 1.90 da Bet365, 2.00 da William Hill e 1.93 da Eurobet. Con il ko di Picerno ilha interrotto una serie di sette risultati utili di fila mentre l’, dopo sei vittorie consecutive è reduce da un solo punto ottenuto nelle ultime due gare senza segnare nessun gol. Molto alte le quote in caso di pareggio domani nel Sannio: il segno x è quotato 3.20 da Snai, 3.10 da Betway, 3.30 da Bet365, 3.20 da Willam Hill e 3.15 da Eurobet. L’eventuale successo degli irpini al “Ciro Vigorito”, invece, è quotato: 3.