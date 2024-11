Oasport.it - Alexander Zverev amareggiato: “Ho giocato meglio di Fritz nel secondo e terzo set, ma ho perso”

Una sconfitta sorprendente quella del tedesco(n.2 del mondo) nella prima semifinale delle ATP Finals di Torino. Reduce dalla brillante prestazione di ieri contro il n.3 ATP, Carlos Alcaraz, il teutonico era atteso a una conferma contro l’americano Taylor, che lo aveva sconfitto negli ultimi tre scontri diretti prima della sfida odierna.La prova non è stata superata e la battuta d’arresto nel tie-break delset brucia non poco: “Quarta sconfitta consecutiva contro? Possiamo analizzare ogni partita. Agli US Open hadi me; in Laver Cup sono stato in ospedale per due giorni prima del match. Penso di averdi lui nele nelset, ma non ho sfruttato le mie possibilità. Sento di aver avuto abbastanza occasioni. Houn tie-break sotto la media“, ha spiegato Sasha in conferenza stampa.