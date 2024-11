361magazine.com - X Factor, due eliminazioni nella serata “Hell”

Una delle puntate più temuteIl quarto Live di X2024, intitolato “”, ha offerto unaricca di emozioni e colpi di scena. Con un tema che prometteva intensità, la puntata si è confermata all’altezza, con performance spettacolari, momenti di tensione e duedecisive: i The Foolz (squadra di Jake La Furia) e Danielle (team di Manuel Agnelli). A condurre lala carismatica Giorgia, che ha ospitato i Negramaro, in anteprima assoluta con il nuovo album FREE LOVE e il singolo Marziani.La garaPrima manche: I 9 concorrenti hanno riproposto un brano già eseguito ai Live. I meno votati, i The Foolz, sono stati eliminati immediatamente.Seconda manche: Gli 8 artisti rimasti si sono sfidati con nuove performance:Lorenzo Salvetti (Achille Lauro): Me so ‘mbriacato (Mannarino).