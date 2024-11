Ilfattoquotidiano.it - Wanda Nara denuncia Mauro Icardi per violenza di genere: “Lui non l’ha lasciata entrare in casa”. Poi sarebbe scoppiata una lite, ecco cos’è successo

avrebbetoperdie tentato furto. È quanto emerge dalle indiscrezioni lanciate dal programma televisivo argentino LAM e dal giornalista Pepe Ochoa, che ha svelato lo scoop. Dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia del suo nuovo fidanzato, il rapper L-Gante, in Brasile, la conduttrice sitrovata di fronte il suo ex marito, il cui comportamento avrebbe dato vita a una violentapoi trasmessa alle forze dell’ordine tramite i legali di.Dopo la sua fuga d’amore in Brasile con L-Gante, infatti,avrebbe fatto ritorno a Buenos Aires, dove viveva connelladi cui entrambi sono proprietari. Giunta lì, però, il calciatore, che resterà fermo per tutta la stagione dopo aver rimediato la rottura del legamento crociato anteriore, non avrebbe voluto farla sua ex moglie in: “Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador enonnel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi”, svela il conduttore argentino.