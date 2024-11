Gaeta.it - Talpa provoca blackout e problemi ai servizi a Quinto Vicentino: residenti senza utenze

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio sorprendente ha lasciato idinelle tenebre, privi di acqua e gas. Questo è accaduto a causa di un incidente inaspettato durante i lavori di posa di un cavo di fibra ottica, in cui unaha danneggiato una conduttura sotterranea. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei tecnici delle aziende delle utilities, che si sono dati da fare per rimediare al problema. Nessuna persona ha subito conseguenze, ma diversi disagi hanno colpito le abitazioni colpite.L’incidente che ha bloccatosono iniziati quando unaha accidentalmente danneggiato una tubazione durante i lavori di scavo per il posizionamento di un nuovo cavo di fibra ottica. Le prime segnalazioni riguardavano una fuga di gas metano, che ha allertato ie le autorità.