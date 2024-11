.com - Salute: ‘Bea a Colori’ conferma impegno per ricerca e cure cardiovascolari

(Adnkronos) – In 4 anni ha finanziato progetti per un valore di 130mila euro, dando un contributo fondamentale allacardiologica e al supporto psicologico dei pazienti. E’ il bilancio dell’associazione no profitche ha organizzato ieri sera, al Casale del Gusto di Roma, la terza cena benefica. Un appuntamento nato per raccogliere fondi a favore dellamedica – in particolare cardiovascolare – che, dopo l’eccezionale successo delle scorse edizioni, ha riunito quest’anno oltre 170 persone. Per il 2025 – spiega una nota – gli obiettivi dell’associazione Bea a Colori – nata nel 2020 per volontà di Lino e Lucia, genitori di Beatrice, scomparsa improvvisamente a 19 anni per un arresto cardiaco – sono ancora più ambiziosi: continuerà il progetto ‘Ricoloriamo una Vita’; verrà rinnovato il progetto delle sedute sospese in collaborazione con il Consultorio Antera; si avvierà una nuova collaborazione con il Centro antiviolenza Iside che dal 2004 aiuta le donne e i ragazzi che hanno subito violenze familiari; si sosterrà l’organizzazione Care for a Child’s Heart che organizza missioni in Africa per curare i piccoli pazienti con cardiopatie congenite.