Pompei, Parco Archeologico a numero chiuso e con biglietto nominale

Aldiè iniziata la sperimentazione delcon. Ilpotrà ospitare un massimo di 20mila visitatore al giorno, divisi in fasce orarie, e su ognisarà stampato il nome di chi lo ha acquistato. La correttezza dei nominativi sarà poi controllata a campione ai tornelli d’ingresso del. Uno strumento che vuole garantire “la sicurezza dei visitatori, del personale, ma anche dei beni custoditi all’interno del”, afferma Gabriel Zuchtriegel, direttore deldi. “Adesso inizia la sperimentazione, in un periodo di bassa stagione, con ilnominativo, che si inserisce in una logica di governare i flussi, rendendo anche la visita più personale, non sono più unanonimo. Ovviamente anche il bagarinaggio è un tema che stiamo monitorando molto”.