Pietrangeli | Sinner fenomeno devastante Più del numero uno non può andare ha raggiunto la vetta

“Jannikè proprio un bel. Questo gioco qui lo gioca proprio dauno, è. Non si scappa, non è che poi si possa mettere in discussione. Che ranking ha?uno. E basta, è finito. Sono finiti i botti. Io dico sempre chenon bisogna solo guardarlo, bisogna sentirlo perché il botto che dà lui a questa palla è sicuramente molto superiore a quello di tutti gli altri. Più di essere iluno non può. Hala. Se vince così non c’è bisogno di migliorare”. Lo ha detto la leggenda del tennis italiano, Nicola, intervistato dall’Agi a Torino, dove sta assistendo al match tra Alcaraz e Zverev alle Atp Finals, proprio i due giocatori che indica come possibili antagonisti di Janniknei prossimi anni: “L’unico che potrebbe dargli fastidio è Alcaraz: è un po’ pazzo ma è l’unico che ha il gioco per batterlo.