Musk cerca persone con QI alto che lavorino per lui gratis: l'annuncio del "grande affare"

Elonnon si smentisce mai e organizza un surreale recruiting via social, con un post dall’account X del nuovissimo Department of Government Efficiency, che ha già più di 1,4 milioni di follower.Insieme a Vivek Ramaswamy, il patriota visionario della nuova era trumpiana con cui condivide la guida del Doge,stando lavoratori con unquoziente intellettivo, disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana “per produrre noiosissimi tagli alla spesa pubblica” e farlo assolutamente. Zero dollari di stipendio.“Che!” scrive lui stesso sul social. Eppure, nonostante l’idea di lavorare, su X è scoppiato l’entusiasmo e molti utenti hanno subito mandato il curriculum.L’offerta di lavoro“Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari a favore del governo di piccole dimensioni con un QI super elevato disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per per produrre noiosissimi tagli alla spesa pubblica“, si legge nel post pubblicato sull’account X del Department of Government Efficiency, il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa affidato da Donald Trump a Elone Vivek Ramaswamy, definito dallo stesso tycoon il “progetto Manhattan” di questa era.