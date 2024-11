Laprimapagina.it - “Mercurio” è il singolo d’esordio dei Selva Oscura

Da venerdì 15 novembre 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Overdub Recordings), il primodei.“”,estratto dall’EP “” in uscita il 6 dicembre 2024, è il biglietto di presentazione di una band che mira subito ad una comprensione mirata e diretta del progetto già dal primo ascolto. Suono granitico e cugino illegittimo delle esperienze anni ‘90 di band del panorama mondiale come Soundgarden e Screaming trees questo pezzo diffonde potenza e misticismo all’ennesima potenza.Non esistono intenti mirati alla messa a fuoco di un orizzonte preciso, tuttavia “” fa carezze all’hard rock regalando sguardi che ammiccano alla psichedelia più pura, senza restarne ne schivo ne complice.